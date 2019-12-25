الرائد يبحث عن الفوز السابع أمام العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يسعى الرائد عندما يستضيف العدالة ضمن الجولة 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، إلى تأكيد تفوقه وتعافيه مع مدربه بيسينيك هاسي بعد أن كسب الاتفاق في الجولة الماضية.

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ويأمل الفريق للوصول إلى النقطة 23 لمزاحمة أندية المتقدمة والمنافسة بقوة، كيف لا؟ وهو من حقق 6 انتصارات وتعادلين بعد تعرضه لأربع خسائر، ويقبع في المركز 8 متساويا مع أندية أبها والفيصلي والهلال بالنقاط بواقع 20 نقطة.

فيما يود العدالة مع مدربه ناصيف البياوي الخروج من جلباب الخسائر السبع التي تعرض لها الفريق، وكان آخرها أمام النصر بثلاثية جعلت الفريق في المركز الـ 14 متساويا مع الفتح في عدد النقاط بواقع ثماني نقاط، ويعد من الأندية الأقل في تحقيق الفوز مع أندية الفتح وضمك، وذلك في مناسبتين فقط.

يذكر أن الفريقين لم يسبق أن تواجها في دوري المحترفين.