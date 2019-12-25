رابع العالم يبدأ عروضه المحلية أمام الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يعود الهلال، رابع أندية العالم، إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين عندما يحل ضيفا ثقيلا على منافسه الحزم اليوم على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ 13 للبطولة المحلية الكبرى.
ويأمل الهلال بقيادة مدربه رازفان في ملاحقة المتصدر النصر واستثمار المباريات الثلاث المؤجلة المتبقية له لانتزاع الصدارة، حيث يمتلك الفريق 20 نقطة من أصل 9 مباريات، فاز في 6 وتعرض لخسارة واحدة وذاق طعم التعادل مرتين.
أما صاحب الأرض (الحزم) فيبحث عن استعادة توازنه الفني مع مدربه دانيال بعد أن تعرض لثلاث خسائر متتالية جعلته في دائرة الخطر، وزادت من رصيد الخسائر إلى 6 مرات بعد أن فاز في 4 وتعادل مرتين.
قبل المواجهة
- يغيب عن الهلال نجومه إدواردو وسلمان الفرج وسالم الدوسري.
- يسعى الهلال لتعويض ما فاته أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية.
- يعول المدرب على المهاجم بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيبستيان جيوفينكو لقيادة الفريق نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.
- طالب مدرب الحزم لاعبيه بالتركيز من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.
- يملك المضيف لاعبين مميزين وعلى رأسهم نايف الموسى ومسعود بخيت وكارلوس ستراندبيرج.
- يأمل فريق الحزم في تفجير مفاجأة مدوية وكسر فرحة الهلال بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.
- يغيب عن الحزم مورالها.
- تواجه الفريقان في دوري المحترفين 8 مرات، فاز الحزم مرة واحدة وانتصر الهلال في 7.
- لم يسبق للفريقين أن تعادلا في دوري المحترفين.
- آخر مواجهة بين الفريقين في الرس فاز فيها الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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