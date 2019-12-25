رابع العالم يبدأ عروضه المحلية أمام الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يعود الهلال، رابع أندية العالم، إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين عندما يحل ضيفا ثقيلا على منافسه الحزم اليوم على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ 13 للبطولة المحلية الكبرى.

Advertisements

ويأمل الهلال بقيادة مدربه رازفان في ملاحقة المتصدر النصر واستثمار المباريات الثلاث المؤجلة المتبقية له لانتزاع الصدارة، حيث يمتلك الفريق 20 نقطة من أصل 9 مباريات، فاز في 6 وتعرض لخسارة واحدة وذاق طعم التعادل مرتين.

أما صاحب الأرض (الحزم) فيبحث عن استعادة توازنه الفني مع مدربه دانيال بعد أن تعرض لثلاث خسائر متتالية جعلته في دائرة الخطر، وزادت من رصيد الخسائر إلى 6 مرات بعد أن فاز في 4 وتعادل مرتين.

قبل المواجهة