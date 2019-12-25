10 آلاف تحفز الاتحاديين لمواجهة الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت إدارة نادي الاتحاد مبلغ 10 آلاف ريال لكل لاعب، حال فوزهم على فريق نادي الفتح مساء السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، نظرا لانشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بالصيانة، تأهبا لاحتضان كأس السوبر الإسباني في الثامن من يناير المقبل.

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ويسعى المدير الفني الهولندي هينك تين كات لتهيئة اللاعبين فنيا لهذا اللقاء، وشرح الأخطاء الكارثية التي وقع فيها اللاعبون في الجولة الماضية أمام الفيحاء.

كما سيعود في هذا اللقاء اللاعب حمدان الشمراني بعد أن كان موقوفا في اللقاء الماضي بسبب الطرد الذي حصل عليه في مواجهة الفيصلي، في حين سيغيب المغربي كريم الأحمدي.

وبات اللاعب محمد نور في مقدمة المستشارين الفنيين المرشحين للنادي بعد اعتذار الثنائي محمد سويد وعبدالله فوال.