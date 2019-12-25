السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض توصل نادي الهلال إلى اتفاق نهائي لتجديد العقود الاحترافية للثلاثي الكروي، عبدالله المعيوف وعلي البليهي والبرازيلي كارلوس إدواردو. وكان اللاعبون شارفوا في الدخول في الفترة الحرة لعقودهم الاحترافية والمتمثلة بالأشهر الستة الأخيرة من تلك العقود. وكان المعيوف جدد عقده قبل موسمين إبان فترة الرئيس الأسبق الأمير نواف بن سعد، كما هو الحال مع البليهي القادم من صفوف فريق الفتح آنذاك. أما اللاعب كارلوس إدواردو الذي انتقل للهلال في 2015 فقد تم الاتفاق معه بشكل مبدئي في الموسم الماضي على اللعب حتى نهاية موسم 2020 بعد تجديد عقده في الموسم الماضي، وسيتم إنهاء صيغة التجديد بشكل رسمي وبمزايا العقد السابق نفسها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم يتوصل لاتفاق لتجديد عقد الثلاثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.