«القادة» يصنف 133 أكاديمية سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم معهد إعداد القادة شهادات التصنيف للأكاديميات الرياضية الخاصة بمدينة الرياض، وفقا لشهادات ورخص وعدد المدربين، وحالة المنشأة ومساحتها الاستيعابية، إضافة لعدد الملتحقين بالأكاديميات في لعبة كرة القدم، في إطار سعي معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة لتنظيم عمل الأكاديميات الخاصة، والارتقاء بجودة العمل الفني الذي تقدمه لمنسوبيها من اللاعبين.

وفتح المعهد باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للأكاديميات لإتاحة الفرصة للحصول على التصنيف، حيث تقدمت 133 أكاديمية من جميع مناطق المملكة، وبدأ تصنيف عدد منها كمرحلة أولى، ولا زال العمل جاريا على تصنيف بقية الأكاديميات خلال الفترة المقبلة.