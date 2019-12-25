جوستافو الفيصلي يتفق مع أحد أندية الغربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

علمت «مكة» من مصادر مطلعة أن البرازيلي جوستافو، المحترف في صفوف الفيصلي، اتفق وبشكل نهائي مع أحد أندية المنطقة الغربية على أن يعلن رسميا عن الصفقة مطلع يناير المقبل مع بداية التسجيل في الفترة الشتوية.

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وشوهد اللاعب الذي برز مع الفيصلي في السنوات الماضية برفقة أحد أصدقائه من اللاعبين البرازيليين الذين يمثلون النادي الذي سينتقل إليه، إضافة إلى مدير أعماله في أحد المطاعم الشهيرة في جدة، حيث تم الاتفاق على بنود العقد كافة.

من جانب آخر بدأت الإدارة الوحداوية التفاوض مع قائد الفريق وليد باخشوين لتمديد عقده مع الفريق بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، ونية أحد أندية العاصمة التفاوض مع اللاعب للانتقال إليه، وعلمت الإدارة رغبة أحد الأندية العاصمية بالظفر بعقد اللاعب.

وأكدت المصادر نية الوحدة في الاستغناء عن البرازيلي ماركوس جليرمي، لاعب الوسط الحالي، في الفترة الشتوية.