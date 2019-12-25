شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستعيد انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ احرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .

جاءت المباراة متباينة حيث تمكن لاعبو المصرى البورسعيدى من السيطرة على مجريات الأمور فى الشوط الأول ونجحوا فى إحراز الهدف الوحيد من كرة بينية انفرد على أثرها أحمد ياسر ووضعها مباشرة على يمين محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ، وفى الشوط الثانى سيطر لاعبو طلائع الجيش على منطقة الوسط تماما وأضاع لاعبوه كل الفرص التى أتيحت لهم ، كما ارتطمت كرة كريم طارق صانع ألعاب الفريق فى القائم الأيمن لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى تألق فى الزود عن مرماه ببسالة بالإضافة إلى إسلام أبو سليمة ومحمود حمد اللذان نجحا فى إخراج العديد من الكرات الخطرة من داخل منطقة جزاء المصرى .

وفى الدقيقة 88 أشهر محمود عاشور حكم المباراة الكارت الأحمر فى وجه إيزى إيميكا لاعب وسط المصرى بسبب الخشونة المتعمدة مع أحد لاعبى طلائع الجيش وهو ما جعل لاعبو الفريق البورسعيدى يميلون للخلف للدفاع عن الهدف حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا عن فوز المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وقد بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى حسن على وإسلام ابو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى ، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى واحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن اموتو .

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بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى ، أمامه الرباعى محمد ناصف وعلى الفيل واحمد علاء وأحمد سمير ، وفى الوسط فرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام سرى وكريم طارق ، وفى الهجوم تالا نداى وناصر منسى .

وبهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى اثنين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادي عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة،