تعرف على ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري شهدت مباريات اليوم، الأربعاء، تراجع الزمالك للمركز الخامس، بعدما استطاع فريق سموحة بالتغلب على نظيره الجونة، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76، وبهذه النتيجة، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.

ترتيب الزمالك من جهة أخرى استطاع فريق المصرى البورسعيدى تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ احرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر . Advertisements

الدوري المصري

وبعد انتهاء مباراة مباراتى سموحة ضد الجونة، و المصرى البورسعيدي ضد طلائع الجيش، أصبح الزمالك فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، و احتل سموحة المركز الرابع بدلًا من الفريق الأبيض برصيد 17 نقطة بعد الفوز على الجونة.