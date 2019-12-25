تعرف على ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري
شهدت مباريات اليوم، الأربعاء، تراجع الزمالك للمركز الخامس، بعدما استطاع فريق سموحة بالتغلب على نظيره الجونة، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76، وبهذه النتيجة، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.
ترتيب الزمالك
الدوري المصريوبعد انتهاء مباراة مباراتى سموحة ضد الجونة، و المصرى البورسعيدي ضد طلائع الجيش، أصبح الزمالك فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، و احتل سموحة المركز الرابع بدلًا من الفريق الأبيض برصيد 17 نقطة بعد الفوز على الجونة.
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