شكرا لقرائتكم زيسكو ضد الزمالك.. كواليس مثيرة في جلسة كارتيرون واللاعبين بزامبيا قبل موقعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول اليوم في زامبيا، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس، كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع، مشيرا إلى أن إدارة النادي توفر كل الامكانات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء.

زيسكو ضد الزمالك



وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة.. وأن نادي الزمالك ليس صغيرا، مشددا على أنهم لاعبون كبار وننتظر منكم الكثير، وذلك عقب عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد لمباراة زيسكو الزامبي وذلك قبل دقائق من هطول أمطار غزيرة وحدوث رعد خلال تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أول مران له بالملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

زيسكو ضد الزمالك



وانطلق تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمدينة ندوالا الزامبية استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة المقبلة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، حيث يستعد المارد الأبيض لخوض المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً ضمن لقاءات الجولة الثالثة من البطولة القارية الشهيرة التي يسعى فيها المارد الأبيض لحصد لقبها.

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زيسكو ضد الزمالك



وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره نهضة بركان المغربي في واحدة من مفاجآت القلعة البيضاء السعيدة لجماهيره بعد غياب دام طويلاً عن التتويج بالألقاب القارية، وهي البطولة التي أهلت الفريق لخوض منافسات السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر اقامتها فبراير المقبل.

زيسكو ضد الزمالك



وبدأ لاعبو عملية الاحماء بالجري حول الملعب الذي يخوضون عليه التدرب في مدينة ندولا الزامبية، وذلك تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني، وذلك بهدف رفع حالة الإجهاد التي قد تصيب اللاعبين خاصة المشاركين في المباراة الماضية التي أقيمت بالأمس بين الإنتاج الحربي ضد الزمالك في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليفقد الأبيض مجدداً نقطتين ويقبع في المركز الرابع بين كبار البطولة الأشهر محليًا.