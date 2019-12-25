شكرا لقرائتكم سموحة ينجح في تحقيق فوزا صعبا علي الجونة ببنتيجه 2 - 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76 ، وبهذه النتيجة ، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة ، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.

وشهد الشوط الأول ، انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين ، وشهدت المباراة أمطار غزيرة على أرضية ملعب المباراة ممت أدي إلي صعوبة كبيرة في تحرك الكرة بين أقدام اللاعبين ، قبل أن يحرز وانجا هدف لسموحة قبل نهاية الشوط .

وفي الشوط الثاني، واصل سموحة سيطرته النسبية علي اللقاء لينجح الليبي محمد الترهوني في احراز الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 60، كما نجح الهاني سليمان حارس مرمي سموحة ، في التصدي لركلة جزاء من عمرو عبد الفتاح عموري لاعب الجونة في الدقيقة 70، ليحافظ علي تقدم فريقه بهدفين نظيفين، وفي الدقيقة 77 احرز الجونة هدفه الأول من ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الهاني سليمان على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد حمدي والذي راوغ ناصر ماهر بشكل رائع ثم صوب كرة أرضية زاحقة سكنت منتصف المرمى.

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وبدأ حسام حسن المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح، وخط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب، وخط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.

فيما تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا، حيث خاض المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: محمود الغرباوي، وخط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب، وجوناثان أنجويم خالد صبحي، وخط الوسط: أكرم توفيق وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح «عموري»، وعمرو بركات، خط الهجوم: أحمد ريان وأحمد حمدي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي..