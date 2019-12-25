شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر اتصال سيد عبد الحفيظ بمهاجم إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابات عديدة تضرب النادي الأهلى في الفترة الأخيرة، ومن أبرز اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية رمضان صبحي وحمدي فتحي، إلا أن لعنة الإصابات طالت أيضاً لاعبي الفريق الأحمر المعارين لأندية أخري.

وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولي لحرس الحدود التي أقيمت اليوم الأربعاء ببطولة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وتواصل الخليج 365 مع جهاز الكرة بإنبي والذي أكد أن اللاعب سيجري أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته، وهل الإصابة عبارة عن شد أم تمزق، وذلك قبل تحديد مدة غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات.

وتلقى محمد شريف اتصالاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاطمئنان عليه، خاصة وأنه مرشح بقوة للعودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مع انبي هذا الموسم.