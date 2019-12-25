شكرا لقرائتكم أحمد مدبولى يغيب عن مواجهة الاتحاد لاستمرار معاناته من التهابات فى الحوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق يستمر غيابه عن مواجهة الاتحاد فى ظل معاناته من التهابات فى الحوض.

وأضاف فى تصريحات عقب مران اليوم :”محمد مجدى قلب الدفاع أيضا سيغيب عن اللقاء نظرا لتعرضه لبعض الالام فى الركبة”.

يحل الإسماعيلى ضيفا على الاتحاد السكندرى السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الثمانية بكأس العرب.

وأكمل طبيب الفريق :”عبد الرحمن مجدى الجناح الدولى يعانى فقط من بعض الاجهاد وسيكون جاهزا للمباراة بشكل طبيعى”.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى السبت المقبل باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

Advertisements

المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها الجهاز الفنى مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.

وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة المقاولون العرب من خلال خوضهم جانب من تدريبات اليوم قبل أن يؤدوا بعدها الاستشفاء فى الثلج من أجل إزالة الارهاق بشكل سريع.

المران الذى شهد حضور “أنوس” عضو اللجنة الفنية ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات تطرق لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة ، فضلا عن التسديدات بعيدة المدى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية والتى تم ايقافها أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء.