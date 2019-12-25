شكرا لقرائتكم يامبيري يعود إلى الاتفاق قبل لقاء التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك سيدريك يامبيري لاعب منتخب إفريقيا الوسطى في تدريبات الاتفاق يوم الأربعاء بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في المباراة الأخيرة أمام الرائد والتي خسرها فريقه 3-2 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب النادي الشرقي صور المدافع الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق الصيف الماضي قادماً من ديجون الفرنسي، وذلك استعداداً لملاقاة ضيفه التعاون يوم السبت.

وشارك اللاعب البالغ من العمر (29 عاماً) في عشر مباريات مع الاتفاق في دوري الموسم الحالي، أحرز خلالها 3 أهداف، اثنان منها في فوز فريقه العريض على الحزم، وجاء الثالث في المباراة التي خسرها أمام الشباب بهدفين مقابل هدف واحد.