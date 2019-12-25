صلاح ليس الأسرع في الدوري الإنجليزي في 2019.. ترتيب الملك في القائمة النهائية بسرعة 34.95 كم / ساعة

حقق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى العديد من الانجازات خلال العام الجارى، بكونه أول لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية يتوج بلقب كأس العالم للأندية.

وقاد الدولي المصري الريدز فى نهاية الموسم الماضى 2018/2019 للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وحصد المركز الرابع فى جائزة ذا بيست لأفضل لاعب فى العالم، ولكن لم تتوقف موهبة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عند تسجيل الأهداف وحصد الألقاب فقط.

ويحتل المركز الـ 18 بين أسرع لاعبى البريميرليج خلال العام الماضى، واستطاع احتلال المركز الـ 11 فى تلك القائمة فى العام الجارى بفارق 0.01 كم/للساعة عن باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس الذى يحتل المركز العاشر بالقائمة.

ويرصد التقرير التالى أسرع 12 لاعب فى الدوري الانجليزي

12. إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون، 34.95 كم / ساعة

11. محمد صلاح لاعب ليفربول، 34.95 كم / ساعة

10. باتريك فان آنهولت لاعب كريستال بالاس، 34.96 كم / ساعة

9. سيرجيو ريكو لاعب فولهام، 35.01 كم / ساعة

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8. ديفوك أوريجي لاعب ليفربول، 35.04 كم / ساعة

7- فيليبى اندرسون لاعب وست هام يونايتد، 35.11 كم / ساعة

6- جيرارد ديولوفيو لاعب واتفورد، 35.13 كم / ساعة

5- دي اندر يدلين لاعب نيوكاسل يونايتد، 35.17 كم / ساعة

4- ليروي سانى لاعب مانشستر سيتي،: 35.18 كم / ساعة

3- روبن فيناجر لاعب ولفرهامبتون واندررز، 35.20 كم / ساعة

2. كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، 35.27 كم / ساعة

1- تيموثي فوسو مينساه لاعب مانشستر يونايتد، 35.32 كم / ساعة

