أمطار غزيرة بالتزامن مع مران الزمالك الأول في زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

هطلت أمطار غزيرة في أول مران للزمالك، في زامبيا، استعدادا لمواجهة زيسكو.

ويلتقي الزمالك أمام زيسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

وشهد الملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، أمطارا غزيرة ورعد.

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وبدأ لاعبو الفريق عملية الاحماء بالجري حول الملعب الذي يخوضون عليه التدرب الآن في مدينة ندولا الزامبية، تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام وذلك قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد لمباراه زيسكو، قبل أن يعقد جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس.

وتحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع، مشيرا إلى أن إدارة النادي توفر كل الامكانات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء.

وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة، وأن نادي الزمالك ليس صغيرًا، مشددًا على أنهم لاعبون كبار.