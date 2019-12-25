لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 0 وادي دجلة.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، على جبر، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" و أحمد توفيق

خط وسط المتقدم: إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إريك تراوري.

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المهاجم: أنطوي

بيراميدز يدخل المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط

انطلاق المباراة

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطرة متبادلة من جانب الفريقين على الكرة.

الدقيقة 20 كانت أخطر فرص اللقاء عن طريق يعقوبوا لاعب وادي دجلة الذي قاد هجمة بـ "روحين" التسديدة الأولى ارتطمت بالقائم والتصويبة الثانية أخرجها مهدي سليمان ركنية أخرجها دفاع بيراميدز.

الدقيقة 21: بيراميدز رد بهجمة مرتدة كان بطلها أيرك الذي أنطلق بالكرة من نصف الملعب ولكن تصدى لها عبد المنصف وأخرجها دفاع دجلة لركنية تم تنفيذها ولكن أنتهت لركلة حرة غير مباشرة لدجلة داخل منطقة جزاءهم.

الدقيقة 25: حصل بيراميدز على ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء وادي دجلة بعد احتجاز مدافع دجلة للكرة بين قدميه تم تسديدها من قبل عبد الله السعيد وارتدت لإبراهيم حسن مرة أخرى وفي المرتين ارتطمت بالحائط البشري.