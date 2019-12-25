سموحة يفوز على الجونة بثنائية ويُزيح الزمالك من المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وسجل رونالد وانجا الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 47، قبل أن يسجل محمد الترهوني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

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ومع حلول الدقيقة 76 تمكن اللاعب أحمد حمدي من تسجيل هدف تضييق الفارق للجونة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 17 نقطة؛ ليحتل بذلك المركز الرابع، ويتراجع الزمالك للمركز الخامس.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.