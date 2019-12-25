المصري يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 10 بالدوري الممتاز.
وجاء هدف المصري الوحيد في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب أحمد ياسر.
وكان الفريق البورسعيدي قد غاب عن تحقيق الفوز خلال المواجهتين السابقتين أمام إنبي وبيراميدز.
وبتلك النتيجة رفع المصري رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر بالتساوي مع حرس الحدود، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط بالمركز السادس عشر.
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