مرتضى منصور يطمئن على لاعبي الزمالك عقب وصولهم زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استقبل هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق ، مساء اليوم الأربعاء، فور وصولها إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بدوي أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو الزامبي، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأبيض إلى زامبيا بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

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ومن جانبه قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مرانه الأول فى السابعة مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية للإستاد الرئيسي الذي تقام عليه المباراة أمام زيسكو.

وحرص مرتضى منصور رئيس النادي، على الاطمئنان على اللاعبين عن طريق اجراء اتصالا هاتفيا بهاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثه الفريق الأول لكرة القدم بزامبيا.