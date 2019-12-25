سلة سموحة 18 بنات تهزم هليوبوليس

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات، فوزاً هامًا علي نظيره هليوبوليس 64/31 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، لتحديد الفائز بالمركزين الثالث والرابع في للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط.

ويقام لقاء العودة بعد غد الخميس في الثانية عشر ظهرا بنفس الصالة.

وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدور التمهيدي بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالدورتين المجمعتين علي فرق الترام 76/26 ثم الأوليمبي 72/34 ثم مصر للتأمين 64/51 في الدورة الأولي ثم عاد ليكرر فوزه علي فرق الترام 47/26 ثم الأوليمبي 56/17 ثم مصر للتأمين 66/39 في الدورة الثانية.

تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.