جونياس يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة التشكيل الذي يواجه به نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين

في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد عبد المنصف، خالد رضا، عبد الرحمن بودي، مروان حمدي، محمد هلال، يعقوبو، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، احمد رمضان بيكهام، محمد رضا