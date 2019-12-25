يستعد بيراميدز لمواجهة صعبة أمام وادي دجلة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. من الدوري الممتاز. يدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويسعى للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى والتي غابت عنه لثلاث جولات متتالية، حتى تم إقالة الفرنسي ديسابر، ليتولى عبد العزيز عبد الشافي المسئولية الفنية بشكل مؤقت. غابت عنه لثلاث جولات متتالية، حتى تم إقالة الفرنسي ديسابر، ليتولى عبد العزيز عبد الشافي المسئولية الفنية بشكل مؤقت. وعلى الجانب الأخر فإن وادي دلجة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط تايم سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش بيراميدز timesport لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.