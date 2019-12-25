اشاد الإتحاد الدولي للتنس بتألق بطلة منتخب مصر للتنس ميار شريف خلال العام 2019 والذي نجحت خلاله في التأهل إلى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020. الاولمبية طوكيو 2020. وابرز الاتحاد الدولي للتنس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" تألق ميار شريف في عام 2019 بوصولها للمركز 189 عالمياً ودخولها ضمن أفضل 200 لاعبة تنس في العالم والتأهل إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 . تألق ميار شريف في عام 2019 بوصولها للمركز 189 عالمياً ودخولها ضمن أفضل 200 لاعبة تنس في العالم والتأهل إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولي للتنس يشيد بتألق االبطلة المصرية ميار شريف في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.