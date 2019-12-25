حقق فريق المصري فوزا غاليا بتغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف بستاد السويس في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
سجل الهدف أحمد ياسر في الدقيقة 39 ،في لقاء كان لصالح المصري في الشوط الاولواعتمد الطلائع على إرسال كرات طولية وعرضية داخل منطقة جزاء المصري جاءت في متناول دفاع الأخير.
وضغط بقوة الطلائع في الشوط الثاني بحثًا عن التعادلوأهدر مهاجموه عدة فرص أمام المرمي خاصة في الدقائق الأخيرة والدقائق الخمسة التي احتسبها الحكم وقتا إضافيا بدلا من الضائع.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الى 11 نقطة وصعد للمركز العاشر،بينما جاء طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يضرب طلائع الجيش ويؤزم موقفه بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.