المصري يضرب طلائع الجيش ويؤزم موقفه بالدوري

حقق فريق المصري فوزا غاليا بتغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف بستاد السويس في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

سجل الهدف أحمد ياسر في الدقيقة 39 ،في لقاء كان لصالح المصري في الشوط الاول

واعتمد الطلائع على إرسال كرات طولية وعرضية داخل منطقة جزاء المصري جاءت في متناول دفاع الأخير.

وضغط بقوة الطلائع في الشوط الثاني بحثًا عن التعادل

وأهدر مهاجموه عدة فرص أمام المرمي خاصة في الدقائق الأخيرة والدقائق الخمسة التي احتسبها الحكم وقتا إضافيا بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الى 11 نقطة وصعد للمركز العاشر،بينما جاء طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط.