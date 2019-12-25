سموحة يفوز على الجونة بثنائية

حقق فريق سموحة الفوز علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسكندرية ضمن مباريات الاسبوع العاشر للدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة يحصد سموحه النقطة 17يحتل بها المركزالرابع فيجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة العاشرة يحتل بها المركز الـ13
تقدم سموحة في الدقيقة 47 عن طريق رونالد وانجا، ثم عزز محمدالترهوني تقدم الفريق بهدف ثاني في الدقيقة 61.
وكاد الجونة أن يقلص الفارق بهدف أول في الدقيقة 72، من ركلة جزاء ولكن يهدرها عمرو أحمد عبدالفتاح، ثم يتمكن أحمد حمدي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء من تسجيل هدف الجونة الوحيد بالدقيقة 76.
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