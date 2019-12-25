كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك بعد انتهاء المران الأول في زامبيا

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول للفريق اليوم في زامبيا، وتحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاريجهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس.
كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع. وأشار إلى أن إدارة النادي توفر كل الامكانات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء.
وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة، وأن نادي الزمالك ليس صغيرا، مشددا على أنهم لاعبون كبار وينتظر منهم الكثير.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.
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