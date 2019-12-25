تاجيل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في كرة السلة

قررت منطقة الإسكندرية لكرة السلة برئاسة أيمن صدقي تأجيل جميع مباريات دوري منطقة السلة، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء، نظيرا لسوء الأحوال الجوية وقررت المنطقة إضافة تعديل علي جدول المباريات علي النحو التالي: علي جدول المباريات علي النحو التالي: إقامة مباريات اليوم المؤجلة يوم الأحد القادم 29/12. تأجيل مباراه الخميس 26/12 بين (سموحه × الاتحاد) تحت 14سنه أولاد لتقام يوم الإتنين الموافق 30/12 في تمام الساعه 8:30 مساءا. الاتحاد) تحت 14سنه أولاد لتقام يوم الإتنين الموافق 30/12 في تمام الساعه 8:30 مساءا. تأجيل مباراه الخميس 26/12 بين (الجياد × سبورتنج) تحت 14 سنه أولاد لتقام يوم الإتنين الموافق 30/12 في تمام الساعه 6 مساءا.

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