قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق يستمر غيابه عن مواجهة الاتحاد فى ظل معاناته من التهابات فى الحوض.

وأضاف فى تصريحات عقب مران اليوم : «محمد مجدى قلب الدفاع أيضا سيغيب عن اللقاء نظرا لتعرضه لبعض الالام فى الركبة».

ويحل الإسماعيلى ضيفا على الاتحاد السكندرى السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الثمانية بكأس العرب. وأكمل طبيب الفريق :«عبد الرحمن مجدى الجناح الدولى يعانى فقط من بعض الاجهاد وسيكون جاهزا للمباراة بشكل طبيعى».

الحوض.وأضاف فى تصريحات عقب مران اليوم : «محمد مجدى قلب الدفاع أيضا سيغيب عن اللقاء نظرا لتعرضه لبعض الالام فى الركبة».ويحل الإسماعيلى ضيفا على الاتحاد السكندرى السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الثمانية بكأس العرب. وأكمل طبيب الفريق :«عبد الرحمن مجدى الجناح الدولى يعانى فقط من بعض الاجهاد وسيكون جاهزا للمباراة بشكل طبيعى».

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كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الطبي للإسماعيلي يحدد موقف مصابي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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