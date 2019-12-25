الإتحاد السكندري يوافق على رحيل بناهيني

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على إنتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الغاني إيمانويل بناهيني لنادى الكوكب السعودي.

و أنتقل بناهينى لصفوف نادى الكوكب

السعودى بعد الإطلاع على الرؤية الفنية للكابتن طلعت يوسف المدير الفنى و رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم و موافقته على أنتقال اللاعب.

يأتي ذلك في إطار سياسة الأستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة النادى للاستفادة بجميع عناصر و لاعبى الفريق خلال المرحلة القادمة ، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى 2019-2020