بالصور | كلوب يقود بعثة ليفربول إلى مستشفى أطفال

زار يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ولاعبو الفريق الإنجليزي مستشفى في ليفربول لتهنئة بعض الأطفال المرضى بمناسبة عيد الميلاد.

وخلال الزيارة، دعا كلوب صبياً، أجرى عملية جراحية في ساقه، إلى زيارة معسكر تدريب الفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقد أثرت الدعوة في نفس الصبي الذي أرتسمت الفرحة على وجهه ثم ذرفت عيناه بعض الدموع، كما أظهر مقطع فيديو نشره النادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وقال كلوب الذي كان يرتدي قلنسوة عيد الميلاد الحمراء إن ” الناس يعتقدون أننا ربما نعطي الأطفال الكثير عندما نأتي إلى هنا، لكن هذا في الحقيقة يعطينا نحن الطاقة والطاقة العاطفية”.

وغنى بعض اللاعبين أغنية عيد الميلاد مع فتاة.

من جانبه، أكد أندرو روبرتسون، مدافع الفريق:” نحن نكافح في الدوري ومن أجل بطولة دوري الأبطال، وهذه الزيارة تعيد ترتيب كل الأشياء قليلاً، فبعض الأطفال يكافحون من أجل أن يكونوا أصحاء، وهم يرغبون ببساطة في أن يكونوا في بيوتهم في عيد الميلاد”.

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وبث الموقع الإلكتروني للنادي رسالة بمناسبة عيد الميلاد، ظهر فيها المدير الفني في ثاني أيام أعياد الميلاد فخوراً ومتأثراً بالنجاحات الرياضية التي حققها فريقه في العام الحالي.

ويأتي ذلك قبل المباراة المرتقبة لليفربول أمام ليستر سيتي غداً الخميس ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كلوب أنه لن ينسى أبداً ليلة إنتصار فريقه على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي بطولة دوري الأبطال في مدريد وأستقبال الفريق في اليوم التالي في ليفربول.

وأشار كلوب إلى مزيج الثقافات والتقاليد والخلفيات والتوجهات العقائدية داخل الفريق الذي يتصدر الدوري الإنجليزي وقال:” أنا أحب هذا، فهو شيء من طراز خاص”.

ويخوض ليفربول مباراته أمام ليستر ستي منتشيا بفوزه باول لقب له ببطولة مونديال الاندية في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت الماضي بتغلبه على فلامينجو البرازيلي .1/2