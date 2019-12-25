تركي آل الشيخ: مستعد لشراء ناد سعودي في حالة واحدة فقط!

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول من يشتري فريقاً سعوديا ًفي حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية الرياضية في المملكة.

ودعا مجلس الشورى السعودي ، في توصية له أمس الثلاثاء ، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية.

وذكرت صحيفة “اليوم أونلاين” الحكومية السعودية أنها التقت رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق المستشار تركي آل الشيخ اليوم الأربعاء، وسألته عن رأيه في الأمر، فأوضح أنه سيكون أول من يشتري فريقاً سعودياً حال طُبق هذا القرار. يذكر أن تركي آل الشيخ سبق أن اشترى نادي “الأسيوطي” في مصر وغير اسمه لـ “بيراميدز” قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد وينتقل للأستثمار في الأندية الإسبانية، حيث يمتلك نادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية.

ويتواجد ألميريا حالياً في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش، وقد خسر مباراته الأخيرة أمام بونفيرادينا بنتيجة /2 3 على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوصى في نوفمبر عام 2016 بخصخصة أندية دوري المُحترفين وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات خصخصة الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الإقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المُحترفين.