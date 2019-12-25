محمد فضل يتولى مهمة دراسة العروض المقدمة لرعاية كأس السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري اليوم الأربعاء تكليف محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد الحالية، بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة كأس السوبر المصري المقررة بين الأهلي والزمالك.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :”كلفت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محمد فضل عضو اللجنة بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة السوبر بالتنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد (برزينتيشن)، حيث لم يتم البت بشكل نهائي على مكان وموعد المباراة، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن ما تم التوصل إليه بمجرد الاستقرار على أحد العروض المقدمة.”

وجاء ذلك رغم إعلان مجلس أبوظبي الرياضي في وقت سابق اليوم أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.

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وذكر مجلس أبوظبي الرياضي عبر حسابه الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”السوبر المصري في أبوظبي في فبراير المقبل.”

ونشر المجلس تقريراً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية ذكرت فيه :”في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية أتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل”.

وأضافت الصحيفة أنه سبق أن “تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.”