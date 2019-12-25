نتيجة مباراة نهضة بركان ويوسفية برشيد فى الدوري المغربي

يستضيف فريق نهضة بركان نظيره فريق يوسفية برشيد، فى احدي مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2019 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ضمن منافسات مؤجل الجولة الثامنة من الدوري المغربي (البطولة الاحترافية) 2019-2020.

الفريق البركاني وصيف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام الزمالك، يأمل في تحقيق لقب الدوري المغربي هذا الموسم، خاصة أنه أصبح واحدًا من أقوى الأندية في المغرب.

ويدخل فريق نهضة بركان مباراة اليوم أمام فريق يوسفية برشيد بهدف تحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على الصدراة ومواصلة الانتصارات التي يحقهها في الفترة الأخيرة، حيث تغلب في آخر مباراتين على اتحاد طنجة والجيش الملكي.

أما فريق يوسفية برشيد فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان، وتعويض هزيمته في الجولة الأخيرة أمام فريق أوليمبيك خريبكة.

Advertisements

ويحتل نهضة بركان صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 20 نقطة، بعد خوضه 9 مباريات ويأتي خلفه فريق الوداد الرياضي برصيد 19 نقطة، بعد خوضه 9 مباريات أيضا.

بينما يحتل فريق يوسفية برشيد المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد خوضه 8 مباريات.

تذاع مباراة نهضة بركان ويوسفية برشيد عبر شاشة قناة الرياضية المغربية.