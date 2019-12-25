أوزيل يتكفل بإجراء عمليات جراحية لألف طفل مريض

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل تكفله بنفقات 219 عملية جراحية للأطفال الفقراء حول العالم، ضمن وعد قطعه على نفسه مع زوجته بعلاج ألف طفل محتاج.



وكان لاعب آرسنال ذو الصول التركية قد تعهد هو وزوجته أمينة غولشن (ملكة جمال تركيا السابقة) الترشيد في نفقات حفل زفافهما الذي أقيم الصيف الماضي بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان وقرينته، مع توجيه الأموال لأعمال الخير من إطعام الفقراء واللاجئين السوريين، إلى جانب إجراء ألف عملية جراحية للأطفال الذين لا يستطيع أهلهم تحمل نفقات العلاج.



وقال أوزيل على حسابه الرسمي في تويتر "كما أعلنت سابقا أنا وزوجتي أمينة قبل حفل زفافنا في يونيو/حزيران 2019، إننا سنتكفل بنفقات ألف عملية جراحية أخرى ستغير حياة أطفال بحاجة لها بمختلف دول العالم".



وأضاف "هناك الكثير الذي يجب القيام به لمساعدة الأطفال المحتاجين حول العالم" موجها الشكر لكل من شارك في نجاح مشروعه الخيري.



وكان أوزيل (الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل) تبنى مبادرة لعلاج الأطفال المرضى خلال المونديال شارك فيها بعض نجوم كرة القدم، كما دفع أجر عمليات جراحية لـ 11 طفلا خلالها في البرازيل.



المصدر: الجزيرة

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