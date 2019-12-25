رياضة | المصري يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري ويفوز على طلائع الجيش بهدف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري ويفوز على طلائع الجيش بهدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، باللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد ياسر هدف الفوز لفريق المصري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، ليقود فريقه لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة الليلة.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده للنقطة 11 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الطلائع للنقطة 7 في المركز السادس عشر.