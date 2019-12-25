رياضة | إنتر ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم جديد من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم جديد من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة في يناير القادم.

ويريد نادي إنتر ميلان التعاقد مع ألينيا في الشتاء القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق بأسرع وقت.

منافسة شرسة تنتظر إنتر ميلان لضم ألينيا

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي إنتر ميلان لضم كارليس ألينيا في الشتاء القادم حيث يرغب كل من نادي ريال بيتيس ونادي خيتافي في ضمه أيضا في يناير.

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موقف ألينيا من الرحيل عن برشلونة

وحسب ما ذكرت التقارير الصحفية فإن ألينيا لا يمانع في الرحيل عن صفوف برشلونة في يناير القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق رغبة منه في الحصول على فرصة مع نادي أخر.

مشاركات كارليس ألينيا مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك كارليس ألينيا في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.