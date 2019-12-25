رياضة | الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة الودية بين فريق الترسانة ومنتخب جمعية اللاعبين المحترفين الغير مقيدبن بأندية بالتعادل ١/١ حيث تقدم فريق جمعية اللاعبين المحترفين بهدف واستطاع الترسانة التعادل بضربه جزاء لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .

وصرح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ان فريق الجمعية ظهر بشكل جيد وكان الأفضل طوال المباراه وهذا الجهد ينسب للجهاز الفنى بقيادة ابو العنين شحاته المدير الفني للجمعية حيث استطاع ان يصل بهؤلاء اللاعبين إلى هذة الفورمة فى وقت قصير جدا .

وصرح حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر عدد من اندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية طلبوا منه التعاقد مع بعض لاعبى فريق الجمعية ومنهم نادى الاعلامين اثنين من اللاعبين إلى جانب نادى الشرقية للدخان ونادى الترسانة الذى طلب التعاقد مع ديفيندر الفريق .

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وأضاف أنه تم منح اللاعبين راح لمدة يومين على أن يتم التجمع الاسبوع القادم لاستكمال المعسكر المفتوح الذى سوف يتخلله عدد من المباريات الودية.

وأضاف انة تم منح اللاعبين راح لمدة يومين على أن يتم التجمع الأسبوع القادم لاستكمال المعسكر المفتوح الذى سوف يتخلله عدد من المباريات الودية .

ويقود منتخب جمعية اللاعبين المحترفين جهاز فنى على أعلى مستوى تحت قيادة المدير الفني المتميز أبو العنين شحاتة ومحمد بدر المدرب العام وسيد توفيق مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالاسماعيلى إلى جانب وائل حبيب مدير الكرة وحمزة عبدالوهاب مدير شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر ومحمد تركي مدير الإعلام بالجمعية .