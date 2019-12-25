رياضة | حصاد مانشستر يونايتد في 2019| هزائم وخيبات وسقوط مُتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مانشستر يونايتد في 2019| هزائم وخيبات وسقوط مُتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعاماً مخيباً على جميع الأصعدة المحلية والأوروبية، حيث لم يسطتع النادي الكبير الحصول على أي بطولة خلال هذا العام.

ويسلط لكم الخليج 365 الرياضي، الضوء على أبرز الأحداث التي مر بها الشياطين الحمر خلال عام 2019، والذي ينتهي في غضون أيام قليلة.

كأس الإتحاد الإنجليزي 2019

ودع مانشستر اليونايتد بطولة كأس الإتحاد من دور الثمانية، بالخسارة خارج قواعده أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في يوم 16 مارس بملعب مولينوكس.

سجل هدفي ولفرهامبتون راؤزل خيمينيز ودييجو يوتا، بينما سجل ماركوس راشفورد هدف اليونايتد.

دوري أبطال أوروبا 2019

ودع الفريق دوري الأبطال من ربع النهائي، بعد أن أطاح بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16، حيث واجه نادي برشلونة الإسباني في ربع النهائي، وخسر ذهاباً في أولد ترافورد بهدف لوك شاو ضد مرماه، وخسر في كامب نو بثلاثية، سجل مها ليونيل ميسي هدفين وكوتينيو هدفاً.

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الدوري الإنجليزي 2018 – 2019

أنهى الفريق مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 12 مايو بالخسارة في أولد ترافورد بهدفين نظيفين ضد كارديف سيتي، سجلها ناثانيل مينديز لاينج، ليختتم الفريق مشواره في الدوري في المركز السادس برصيد 66 نقطة.

كأس الرابطة الإنجليزية 2019

وصل الفرق للدور نصف النهائي، بعد أن تخطى كولشيستر بثلاثية، وضرب موعداً من مانشستر سيتي في نصف النهائي.

الدوري الأوروبي

تصدر الفريق مجموعته الثانية عشرة على حساب بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي وأستانا الكازاخي، وتأهل لدور الـ 32 وسيقابل كلوب بروج البلجيكي.

الدوري الإنجليزي 2019-2020

تلقى الفريق هزيمة مفاجئة أمس الأحد أمام متذيل الترتيب واتفورد بثنائية دون رد، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثامن حتى الآن برصيد 25 نقطة.