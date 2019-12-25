رياضة | صدمة في الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الجهاز الفني للفريق الأول بالناد الأهلي بهيبة أمل كبيرة، وذلك بعد أن تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبي وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعي.

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وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قوية في القدم بعد التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.