رياضة | مفاجأة.. برشلونة يغري مدافع اليوفي

تناولت العديد من التقارير الصهفية سعي إدارة برشلونة، لضم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني دي ليخت في صفوف يوفنتوس، حيث تعرض لانتقادات عديدة منذ بداية الموسم، كما جلس على مقاعد البدلاء ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي، للمباراة الثالثة على التوالي. Advertisements

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة هدوء نسبي في برشلونة، ودي ليخت ليس هدفا للبارسا.

وأضافت الصحيفة: "داخل برشلونة يرون أن خيارات التعاقد معه تصل إلى 0%، نظرًا لأن قيمته السوقية سوف تبلغ 150 مليون يورو كحد أدنى في صيفي 2020 و2021".

وكان فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، وزميل دي ليخت سابقًا في أياكس أمستردام الهولندي، قد صرح في الساعات الماضية، أن مواطنه يمكنه الانضمام للبارسا في الفترة المقبلة.