رياضة | مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم منتخب مصر بشكل كبير من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت شبكة "sporx" التركية أن المصري محمد النني لاعب وسط المنتخب طالب إدارة نادي أرسنال بالرحيل عن صفوف نادي بشكتاش التركي في الشتاء القادم.

وكان النني قد انضم إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.

سبب رغبة النني في الرحيل عن بشكتاش

وأشارت الشبكة إلى أن النني يرغب في الرحيل عن صفوف نادي بشكتاش بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق على الرغم من مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

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وذكرت الشبكة أن نادي أرسنال قام بعرض محمد النني على نادي ميلان لضمه في الشتاء القادم.

ميلان يصدم النني

وكشفت الشبكة أن رد نادي ميلان على ضم النني في يناير القادم لم يكن إيجابيا وتم رفض التعاقد معه ليصبح مصير اللاعب مجهول حتى الآن.

مشاركات محمد النني مع بشكتاش هذا الموسم

وقد شارك محمد النني في 17 مباراة حتى الآن مع نادي بشكتاش خلال هذا الموسم منذ انضمامه للنادي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل خلالهم أي أهداف.

ويتواجد نادي بشكتاش في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.