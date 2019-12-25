رياضة | عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد المنعم كهربا جناح النادى الأهلى، اليوم الأربعاء، على التعليق على مشاركته فى المران الجماعى الأول بعد انضمامه للمارد الأحمر.

وقام كهربا بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يظهر فيها خلال المران وعلق قائلًا: "ابتسم".

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ومن المقرر أن يعلن النادى الأهلى قيد كهربا فى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليصبح أول صفقات المارد الأحمر الشتوية.

يذكر أن الأهلي نجح في حسم صفقة كهربا منذ أيام، قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليكون التدعيم الأول للقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يقود كهربا الأهلي رسميا، بدءا من مباراة مصر المقاصة المقبلة في بطولة الدوري المصري.