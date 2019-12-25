رياضة | موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثانية ظهر الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط، فيما يأتي فريق بلاتينيوم في المركز الأخير بدون أي نقطة.

