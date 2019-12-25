رياضة | أبرزهم السعيد وشريف.. مطاريد "القطبين" يرفعون راية التألق داخل وخارج مصر بالموسم الحالي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم السعيد وشريف.. مطاريد "القطبين" يرفعون راية التألق داخل وخارج مصر بالموسم الحالي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع عدد من نجوم الأهلي والزمالك والذين رحلوا عن "القطبين" خلال الفترة الماضية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في التألق بشكل لافت للأنظار الموسم الحالي 2019 – 2020 سواء داخل أو خارج مصر، مما تسبب في إحراج كبير للأجهزة الفنية بالفريقين للتفريط في هؤلاء اللاعبين والإبقاء على لاعبين أقل في المستوي الفني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز "مطاريد" الأهلي والزمالك المتألقين بالدوري الممتاز بالموسم الحالي:

1- عبد الله السعيد:

رحل "السعيد" عن صفوف الأهلي عام 2018 بعد أزمته الشهيرة عقب توقيعه للزمالك دون علم إدارة القلعة الحمراء، حيث انتقل لفريق كوبيون بالوسورا الفنلندي، ولم يظهر بالمستوي المنتظر ثم رحل لصفوف الأهلي السعودي، قبل أن يعلن عودته لمصر عبر بوابة بيراميدز.

وتوقع الكثيرون تراجع مستوي "السعيد" بسبب تقدم سنه، ولكن حدث العكس اللاعب تألق بشكل لافت للأنظار مع بيراميدز في منتصف الموسم الماضي، ويواصل تألقه بالموسم الحالي، حيث سجل 8 أهداف ويتصدر قائمة هدافي الدوري واقترب من دخول نادي المائة بعدما رفع رصيد أهدافه بالدوري لـ 98 هدفًا.

2- محمد شريف:

مهاجم الأهلي محمد شريف والمعار لفريق إنبي، بعدما كان أحد أعضاء دكة البدلاء في القلعة الحمراء، أصبح واحد من أبرز المهاجمين في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 9 مباريات خاضها مع الفريق البترولي يحتل بها وصافة هدافي المسابقة كما صنع هدفين آخرين.

3- أحمد رفعت:

لم ينجح "رفعت" في إقناع الأجهزة الفنية بالزمالك بمستواه الفني خلال الفترة الماضية مما دفع إدارة القلعة البيضاء لإعارته للاتحاد السكندري، ويقدم اللاعب مستويات رائعة رفقة "زعيم الثغر" بالموسم الحالي، حيث شارك في 8 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مثلها، ويحتل فريقه المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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4- ناصر ماهر:

واحد من أبرز المواهب الكروية في الدوري المصري، خرج معارًا من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لصفوف سموحة، وظهر اللاعب بمستوي رائع رفقة الفريق السكندري هذا الموسم، حيث خاض 6 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

5- محمد سالم:

سبق ولعب محمد سالم ضمن صفوف فريق الزمالك موسم 2017 – 2018 لكنه لم يحظي بفرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأبيض، ليتم الاستغناء عنه ورحل لبتروجيت ومنه للداخلية حتي استقر في المقاولون العرب، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين مع ذئاب الجبل بالموسم الحالي.

6- حميد أحداد:

رحل المغربي حميد أحداد عن الزمالك معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل لصفوف فريق الرجاء المغربي، لكنه تألق بشكل لافت للأنظار مع الفريق المغربي هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة حتي الآن، وسجل 6 أهداف وبات من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق المغربي.

7- رزاق سيسيه:

الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لصفوف فريق الاتحاد السكندري يواصل تقديم العروض الجيدة رفقة "زعيم الثغر" بالموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين خلال 9 مباريات خاضها مع الفريق حتي الآن.

8- أحمد حمدي:

قرار استغناء الأهلي عن أحمد حمدي لاعب الفريق للانتقال إلي الجونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي كان بمثابة صدمة لجماهير الأحمر خاصة وأنه من المواهب الكروية الرائعة ويمتلك إمكانيات فنية عالية وكان يري البعض أن الأفضل اعارته للاستفادة منه، حمدي يقدم عروض قوية مع الفريق الساحلي هذا الموسم، ونجح في صناعة هدفين وتسجيل هدف في 7 مباريات مع الفريق.