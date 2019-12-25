رياضة | تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد العريز عبد الشافي، المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره وادي دجلة في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا

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خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- ولفريد كانون- محمد حمادة - طارق طه - عمر العيوني- محمد الجباس- رجب بكار

فيما خرج من قائمة بيراميدز في هذه المباراة، أحمد علي بالإضافة إلى إسلام عيسى