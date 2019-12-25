رياضة | 10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، "روتين" يومي، بل أصبحت تشكل هوية لكل 24 ساعة على الساحة الرياضية في مصر.

ما بين الهجوم على النادي الأهلي ومجلس ادارته، ورموز سابقين للقلعة البيضاء، وإعلاميين، ولاعبين، واتحاد الكرة، ووصلت التصريحات في بعض الأحيان الى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعلى الرغم من الإيقاف الذي تعرض له "منصور" في بداية العام من المجلس الأعلى للإعلام، إلا أن قيام نادي الزمالك بتأجير ساعتين بشكل يومي على مجموعة من القنوات الفضائية أتاح الفرصة لرئيس الزمالك في ضخ تصريحات لا حصر لها خلال العام الذي قارب على الانتهاء .

ويرصد موقع الخليج 365 الرياضي مجموعة من أبرز التصريحات التي أطلقها رئيس الزمالك خلال عام 2019.

جروس

على الرغم من الآداء المميز الذي قدمه السويسري كريستيان جروس مع القلعة البيضاء، وقيادة الفريق لأول لقب قاري منذ ما يقرب من 16 عاماً، إلا أنه لم يسلم من تصريحات رئيس الزمالك وكانت أبرز هذه التصريحات " لاعبي الزمالك هو سبب الانجاز وجروس دمر الفريق، مدرب فاشل عندي "كافر" .

اتحاد الكرة ولجنة الحكام

قبل وأثناء موسم الدوري المنقضي لعام 2018/ 2019، نال مجلس اتحاد كرة القدم السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريده قسط كبير من الهجوم من جانب رئيس القلعة البيضاء، بالاضافة الى الهجوم الذي تعرض له عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وكانت أبرز هذه العبارات "نجل عصام عبد الفتاح ويدعي “عماد” لاعبًا في أكاديمية رسمية للنادي الأهلي بفرع المنصورة" ، اتحاد كرة فاشل، أما اللجنة الحالية فعلى الرغم من توليهم مسؤولية الاتخاد منذ فترة قليلة ولكنها تعرضت لهجوم حاد أيضا مثل "لا أعترف بك يا حسام زناتي كرئيسًا الجنة المسابقات ولن نتعامل معك".

السوبر الإفريقي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر والمقرر لها الرابع عشر من فبراير المقبل بالدوحة أمام الترجى التونسى بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور : قرارنا بشكل نهائي بعدم لعب اللقاء، هذا قرار مجلس إدارة بالإجماع ولا يوجد تراجع عنه.

وأضاف مرتضى منصور: "ولكن في الوقت ذاته القرار أيضا قرار الدولة والدولة لها القرار النهائي.

رموز الزمالك

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على رموز نادي الزمالك ولكن هذا العام أقتصر التصريحات ضد تامر عبدالحميد، نجم النادي الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخير ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء.

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وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية: "ليه ولاد النادي لما يمشوا من النادي بيهاجمو، مين تامر عبدالحميد اللي بيشتم على الزمالك ده"، وتطرق مرتضى منصور للحديث عن أزمة مستحقات محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، قائلا: "فتح الله المفروض ملوش فلوس عندى.

كهربا

كانت تصريحات مرتضي منصور، محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق والذي انتقل الى الغريم التقليدي النادي الأهلي عن طريق الهروب من الأبيض، عى الأبرز خلال عام 2019 وكانت أبرز تصريحات مرتضى منصور: " كهربا إلى مزبلة التاريخ، ولن نندم على انتقاله إلى الأهلي، وسوف ألاحقه في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). حمدي النقاز هاجم مرتضى منصور حمدي النقاز لإقدامه على فسخ التعاقد من طرف واحد، ووجه رسالة شديدة اللهجة للاعب التونسى قائلاً، "هذا رد الجميل مقابل وقوفنا جانبك فى كل المواقف؟!، ما فعلته نفس موقف كهربا والأهلى لا يستطيع ضمه.. وأنت خائن للزمالك، وأنا من قمت بإيقاف تحركات نبيل أبو زيد وكيلك السابق بعدما كان يتجه لإيقافك لعدم سدادك مستحقاته بعدما سددت له 10 آلاف دولار فقط وله 132.500 ألف دولار ولم تسدد تلك المستحقات وسددنا جزء منها بالنيابة عنك وسنخصمها منك ويستطيع شكواك الآن وإيقافك".

الخطيب

كانت تصريحات رئيس الزمالك، ضد نظيره بالأهلي محمود الخطيب هى الأبرز خلال العام الذي بلفظ انفاسه الأخيره هذه الأيام ، وكانت أبرز هذه التصريحات: " الخطيب في كيجي وان ادارة، رجع الساعات ياخطيب، الخطيب ومجلسه عصابة" .

الثلاثي المزعج

هاجم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق، وهاني العتال نائب رئيس النادي السابق، متهمًا إياهم بإحضار “سحرة” لمنع الزمالك من تحقيق الانتصارات، وكانت أبرز هذه التصريحات : ” السحر وراء تعثر الزمالك وليس أزمة المستحقات، الأزمة فيما يخطط له هاني العتال وممدوح عباس حيث أحضروا ساحرًا من نيجيريا، بينما سيد عبد الحفيظ معاه ساحر مصري”.

فاطمة سامورا وأزمة جينراسيون

شن منصور هجوما حاداً على سكرتير الاتحاد الإفريقي فاطمة سامورا على آثر أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون التي تم إعادتها قائلاً “رئيس جينيراسون فوت غير محترم، والاتحاد السنغالي لكرة القدم اتحاد غير محترم. نحن نعرف طبيعة عملك في الفيفا يا فاطمة سامورا، وعلاقتك برئيس الفيفا، ونعرف علاقتك برئيس الكاف السابق عيسى حياتو، لكن إذا فعلتِ أي شيء، رئيس نادي الزمالك ليس شخص صغير ويمكنه أن يفعل الكثير لحماية حقوق الزمالك. هل تشاهد الفيديو على الشاشة؟ يريدون صوفينار”!.

السحر

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كرر كلامه عن السحر مؤخراً، واتهمه بأنه وراء نتائج الزمالك الأخيرة وعدم قدرة اللاعبين على هز الشباك وتسجيل الأهداف.

وانتشر فيديو لمنصور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه صورا عن "قفل في المرمى"، و"مصحف بالمقلوب"، واعتبر ذلك أعمال سحر قام بها سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في النادي الأهلي) وممدوح عباس (الرئيس السابق لنادي الزمالك) وهاني العتال (نائب رئيس الزمالك)، وأضاف "لو لعبنا 100 سنة فلن نسجل هدفا".

وتابع "هذه ليست كرة قدم بل قلة أدب وسفالة، وإذا كان الأمر كذلك فأقيموا دوري للجن.. لن أتبع هذه الأساليب، اللاعبون كانوا يهدرون الكرات أمام المرمى بشكل غريب".