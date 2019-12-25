رياضة | سولشاير: علينا الثأر من نيوكاسل في مباراة الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: علينا الثأر من نيوكاسل في مباراة الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونابتد عن مواجهة فريقه غدًا أمام نيوكاسل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام مضيفه واتفورد بهدفين دون رد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نشعر بخيبة أمل عقِب الخسارة من واتفورد ، تنتظرنا ردة فعل كبيرة غدًا الخميس ضد نيوكاسل. أما من ناحية اللاعبين ؛ فلا جديد يُذكر و المصابون ما زالوا على حالتهم".

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وأضاف :"نيوكاسل في الدور الأول ، علينا رد الثأر ، نحن سنكون بأتم الجاهزية لهم. لعبهم كان مُحكمًا عندما خسرنا 1-0 منهم. لكن ستكون هنالك خطط و تكتيكات جديدة للفريق غدًا. سنحاول الفوز بالمباراة بكل ما نملك".

وعن جاهزية بوجبا للقاء قال :"دعونا نرى كيف كان ردة فعله على لقاء [واتفورد] ، وكيف يشعر، لقد كان أداءً جيدًا عندما جاء. كبيرًا وكبيرًا وقد يكون الأمر أننا استقبلناه منذ البداية لأنك فقط ترغب في الحصول على المزيد والمزيد في الفريق عندما يلعب".

وتابع :"بوجبا هو أفضل لاعب خط وسط في العالم ، بإمكانه اللعب بـ مراكز وسط متعددة".