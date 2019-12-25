رياضة | صراع إنجليزي على ضم مدافع نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على ضم مدافع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن السيتي واليونايتد يرغبان في تدعيم خط الدفاع في يناير المقبل بجلب المدافع السنغالي والذي يعد أحد أبرز المدافعين في أوروبا.

وأضافت الصحيفة بأن كوليبالي حريص على مغادرة نابولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولا يفضل البقا في النادي الإيطالي ونفتح بقوة لخوض تجربة جديدة في ناد أخر.

وأشارت الصحيفة بأن كلا الناديين سيتواصلان في الأيام القليلة المقبلة مع إدارة نابولي لمعرفة سعر كوليبالي والدخول في مفاوضات للحصول على خدماته.

وقدم فريق نابولي هذا الموسم مستويات ضعيفة حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الثامن على سلم ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة.