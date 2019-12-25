رياضة | مهاجم الزمالك السابق معروض على نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك السابق معروض على نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو نادي مصر، التعاقد مع بنجامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقام أحد وكلاء اللاعبين ، بعرض بنجامين أشيمبونج على مسئولي نادي مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مسئولي نادي مصر ، في تدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، خاصة الجانب الهجومي، حيث يعاني الفريق من نقص تهديفي خلال المباريات التي حاضها ببطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

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ورحل أشيمبونج عن صفوف نادي الزمالك، في صيف 2018 بعد أن قضى موسما داخل القلعة البيضاء.

وظهر أشيمبونج في الدوري المصري عبر بوابة نادي الداخلية، موسم 2016، قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك مطلع موسم 2017 .

ويحتل نادي مصر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في 5 وخسر في 4 مباريات.

ويلاقي فريق مصر نظيره طنطا، في الأول من يناير المقبل ، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.