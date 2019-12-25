رياضة | ساعة الصفر لعودة كاسونجو للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساعة الصفر لعودة كاسونجو للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي الزمالك إنهاء ملف عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في جلسة معه خلال أيام.



ودعا مسئولو الزمالك اللاعب ووكيله لجلسة بعد مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها يوم السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا.



ويعتبر كاسونجو الأقرب للعودة إلى الزمالك لتدعيم خط الهجوم في يناير المقبل وشغل المقعد الأخير في قائمة الفريق.

Advertisements



وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة ستجمع اللاعب ووكيله بلال نظير، مع مسؤولي النادي الأبيض عقب مباراة زيسكو الزامبي، لحسم ملف عودته من عدمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويتقابل الزمالك مع بطل زامبيا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما.

